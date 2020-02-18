 
مباشر

التشكيلة الأساسية لمواجهة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nakh

كشف مدربا فريقي بوروسيا دورتموند وضيفه باريس سان جيرمان، عن التشكيلة الأساسية لخوض المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

واختار السويسري لويسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه ضد ضيفه الفرنسي:

بينما وضع الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة التالية لمواجهة مضيفه الألماني:

 

المصدر: "@BVB/@PSG_inside" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة شاب مصري بعد أيام من إعلانه "توبته"