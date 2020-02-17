الجانب المظلم لكرة القدم.. مهاجم بورتو يحتج ويغادر الملعب بعد تسجيله هدف الفوز (فيديو)

تواصل أحداث العنصرية اجتياح ملاعب كرة القدم عامة، والأوروبية على وجه الخصوص، وهذه المرة جاء الدور على مباراة في الدوري البرتغالي جمعت أمس الأحد بين بورتو ومضيفه فيتوريا غيماريش.

وقبل نهاية اللقاء بـ30 دقيقة، سجل مهاجم بورتو، الدولي المالي موسى ماريغا، هدف الفوز لفريقه (2-1)، ليحتفل من خلال الإشارة إلى لون بشرته، بينما كانت الهتافات بتقليد أصوات القردة تنطلق من المدرجات ضده، فضلا عن قذفه بالمقاعد.

“I also thank the referees for not defending me and for giving me a yellow card because I defend my skin colour” - Porto striker Moussa Marega https://t.co/TYGgBA2155pic.twitter.com/7kU9LSmQMv — Rob Harris (@RobHarris) February 16, 2020

وحصل ماريغا على إنذار بسبب احتفاله، وبعد استمرار الإساءات العنصرية، أصر اللاعب على مغادرة أرضية الميدان، على الرغم من تدخل بعض زملائه ومحاولتهم إقناعه بمواصلة اللعب.

وفي نهاية المطاف، اضطر مدرب بورتو، سيرجيو كونسيساو، لاستبدال ماريغا في الدقيقة 72.

المصدر: وكالات