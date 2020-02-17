الدوري الإيطالي.. لاتسيو يقلب الطاولة على إنتر ميلان (فيديو)

قلب لاتسيو تخلفه بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مستحق 2-1، في مباراة جمعتهما أمس الأحد، في قمة الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح إنتر ميلان باب التسجيل في الدقيقة 44، بعدما أطلق أنطونيو كاندريا كرة قوية فشل حارس لاتسيو في التقاطها، فتهيأت أمام الإنجليزي أشلي يانغ، الذي سددها قوية ارتطمت بالأرض في طريقها إلى داخل الشباك.

وبعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لاتسيو، انبرى لها هدافه تشيرو إيموبيلي بنجاح، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 26 هدفا هذا الموسم.

وحسم لاتسيو نتيجة المباراة بعد "معمعة" داخل المنطقة، إثر ركلة ركنية وصلت أولا إلى المونتينيغري آدم ماروسيتش الذي أطلقها على الطاير لكن المدافع الأوروغوياني دييغو غودين أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى، لتتهيأ الكرة أمام الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي سيطر عليها وأطلقها بيسراه زاحفة داخل الشباك (الدقيقة 69).

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 56 نقطة قفز بها للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وأسقط الإنتر من القمة ليتراجع "النيراتزوري" للمركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما تربع يوفنتوس على الصدارة بـ57 نقطة، لتشتعل منافسة ثلاثية على لقب "الكالتشيو".

المصدر: وكالات