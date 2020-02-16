الهولندية بيرتينز تحتفظ بلقب بطولة بطرسبورغ للتنس (فيديو)
تغلبت الهولندية كيكي بيرتينز على الكازاخية يلينا ريباكينا بمجموعتين نظيفتين في المباراة النهائية لبطولة سان بطرسبورغ الروسية بكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.
2019 🏆— WTA (@WTA) February 16, 2020
2020 🏆@kikibertens defeats Rybakina, 6-1, 6-3, in the @formula_tx final! pic.twitter.com/YYWnlbRJFG
وتمكنت بيرتينز البالغة 28 عاما من حسم النهائي لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-3، خلال ساعة واحدة و14 دقيقة.
Your 2020 @Formula_TX singles champion, @kikibertens! 😃🏆 pic.twitter.com/NTCwVSNxdH— WTA (@WTA) February 16, 2020
وهذا اللقب هو العاشر لبيرتينز في مسيرتها الاحترافية، والثاني على التوالي في بطرسبورغ، والأول هذا العام.
المصدر: rsport.ria.ru