الهولندية بيرتينز تحتفظ بلقب بطولة بطرسبورغ للتنس (فيديو)

تغلبت الهولندية كيكي بيرتينز على الكازاخية يلينا ريباكينا بمجموعتين نظيفتين في المباراة النهائية لبطولة سان بطرسبورغ الروسية بكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار.

وتمكنت بيرتينز البالغة 28 عاما من حسم النهائي لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-3، خلال ساعة واحدة و14 دقيقة.

وهذا اللقب هو العاشر لبيرتينز في مسيرتها الاحترافية، والثاني على التوالي في بطرسبورغ، والأول هذا العام.

المصدر: rsport.ria.ru