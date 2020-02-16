تحطيم رقم قياسي في سباق 5 كيلومترات

‬‬حطم العداء الأوغندي جوشوا تشبتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق 5 كيلومترات في موناكو الأحد، بعد أن تفوق بفارق 27 ثانية عن الرقم الذي سجله الكيني رونيكس كيبروتو الشهر الماضي.

واجتاز تشيبتيغي، بطل العالم في سباق 10 آلاف متر، خط النهاية بعد 12 دقيقة و51 ثانية في أول سباق له هذا العام ليحطم رقم كيبروتو الذي سجله وسط سباق عشرة كيلومترات في بلنسية بإسبانيا الشهر الماضي.

WORLD RECORD!!! 🚨



Ugandan 🇺🇬 Joshua Cheptegei has just clocked 12 minutes 51 seconds at the Monaco Run to set a new 5km World Record.



New Year, same old super star! 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/Umwm81tlGg — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) February 16, 2020

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وقال تشيبتيغي البالغ 23 عاما: "هذا أمر مذهل، كنت أطمح لتحقيق رقم أقل من 13 دقيقة اليوم وشعرت بأنني في حالة جيدة خلال السباق".

وأضاف: "كسر الرقم القياسي بفارق كبير يمنحني الشعور بسعادة غامرة وهذه أول خطوة كبيرة لي في موسم مهم".

واحتل الفرنسي جيمي غريسييه المركز الثاني في موناكو مسجلا 13 دقيقة و18 ثانية ليحطم الرقم الأوروبي (13 دقيقة و29 ثانية) الذي حققه يوليان فاندرز في نفس السباق العام الماضي.

المصدر: "رويترز"