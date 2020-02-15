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كولمان يسجل أسرع زمن في سباق 60 مترا في الموسم الحالي

الرياضة

كولمان يسجل أسرع زمن في سباق 60 مترا في الموسم الحالي
AFP Christian Petersen
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سجل العداء الأمريكي كريستيان كولمان حامل الرقم القياسي العالمي أسرع زمن في سباق 60 مترا في الموسم الحالي، خلال الأدوار التأهيلية لبطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى أمس الجمعة.

وفاز كولمان البالغ 23 عاما بالسباق بسهولة مسجلا 6.48 ثانية في أول منافسة يشارك فيها هذا الموسم.

وكولمان هو من أبرز المرشحين للفوز بالذهبية الأولمبية لسباق 100 متر في أولمبياد طوكيو 2020 بصفته بطل العالم.

يذكر أن كولمان سجل الرقم القياسي العالمي وهو 6.34 ثانية في نفس المكان قبل عامين.

المصدر: رويترز

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