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ريال مدريد يكرم صحفي بعد وفاته

الرياضة

ريال مدريد يكرم صحفي بعد وفاته
AFP OSCAR DEL POZO
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يعتزم ريال مدريد تكريم صحفي رياضي من صحيفة "إلموندو"، تقديرا لجهوده في تغطية مباريات الفريق خلال السنوات الماضية، إذ سيقف الفريق دقيقة صمت حدادا على روحه في مباراته المقبلة.

وذكرت صحيفة "إلموندو" أن تكريم الصحفي ديفيد غيستاو، سيسبق مواجهة الملكي سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الأحد المقبل، على ملعب "سنتياغو برنابيو" وذلك بالوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة.

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ورغم أن الحداد بتخصيص دقيقة صمت عادة ما تكون على شخصيات رياضية، إلا أن نادي العاصمة المدريدية أراد إبراز دور غيستاو وتكريمه وهو الذي عرف بميوله وتشجيعه لريال مدريد، ورافق الفريق في أهم مبارياته، مثل نهائيات دوري أبطال أوروبا الأخيرة وكأس العالم للأندية.

وخص نجما الريال السابقان تشابي ألونسو وألبارو أربيلو نعيا لغيستاو، الذي توفي عن عمر 49 عاما الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض في آخر شهرين ويعد من الصحفيين الرياضيين البارزين خلال آخر 15 عاما في إسبانيا.

المصدر: elmundo.es

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