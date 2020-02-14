ريال مدريد يكرم صحفي بعد وفاته

يعتزم ريال مدريد تكريم صحفي رياضي من صحيفة "إلموندو"، تقديرا لجهوده في تغطية مباريات الفريق خلال السنوات الماضية، إذ سيقف الفريق دقيقة صمت حدادا على روحه في مباراته المقبلة.

وذكرت صحيفة "إلموندو" أن تكريم الصحفي ديفيد غيستاو، سيسبق مواجهة الملكي سيلتا فيغو في الدوري الإسباني الأحد المقبل، على ملعب "سنتياغو برنابيو" وذلك بالوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة.

El Real Madrid homenajeará a David Gistau con un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu https://t.co/3bwpih6v5D — EL MUNDO (@elmundoes) February 13, 2020

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ورغم أن الحداد بتخصيص دقيقة صمت عادة ما تكون على شخصيات رياضية، إلا أن نادي العاصمة المدريدية أراد إبراز دور غيستاو وتكريمه وهو الذي عرف بميوله وتشجيعه لريال مدريد، ورافق الفريق في أهم مبارياته، مثل نهائيات دوري أبطال أوروبا الأخيرة وكأس العالم للأندية.

وخص نجما الريال السابقان تشابي ألونسو وألبارو أربيلو نعيا لغيستاو، الذي توفي عن عمر 49 عاما الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض في آخر شهرين ويعد من الصحفيين الرياضيين البارزين خلال آخر 15 عاما في إسبانيا.

المصدر: elmundo.es