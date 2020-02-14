راكيتيش يلمح لرغبته في الانتقال ليوفنتوس واللعب بجوار رونالدو

تحدث إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة عن رغبته في اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المستقبل، وسعادته بمزاملة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واعترف الكرواتي بأنه حريص على اللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسه السابق في ريال مدريد، لكنه أعلن أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم.

جاء ذلك أثناء حوار صحفي تحدث فيه النجم البرشلوني عن عدد من الأمور، قال فيه: "إنه لأمر مذهل أن ألعب معه وأعتقد أنه مميز حقا، دائما هناك لاعبون مميزون للغاية في جميع الأوقات، ولكن الأمر المؤكد أنه الأفضل آخر 15 عاما".

مضيفا: "بالطبع أود اللعب معه لأنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، أحببت دائما أن أراه يلعب وحاليا أرغب في أن أرى كيف يعمل في يوفنتوس بالنسبة لي إنه واحد من الأفضل".

وتابع: "برأيي الخاص، ميسي هو الأفضل على الإطلاق، اللعب معه في الست سنوات الماضية كان أمرا لا يصدق".

Ivan Rakitic Tertarik Main Bareng Cristiano Ronaldo, Tapi Sebut Lionel Messi Yang Terbaik https://t.co/j13F9R6d7t — Rajawali Sakti FC (@RajasaFC) February 14, 2020

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وكان راكيتيش هدفا لنادي "السيدة العجوز" خلال موسم الانتقالات الشتوية، إذ بدا أنه على وشك مغادرة النادي الكتالوني الذي انضم إليه عام 2014 قادما من إشبيلية.

وما زال مستقبل نجم برشلونة البالغ 31 عاما مجهولا منذ الصيف الماضي وحتى الآن، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته منها باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان ويوفنتوس وميلان من إيطاليا.

المصدر: dailymail.co.uk