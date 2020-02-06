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فتاة تحرج لاعب غولف بحركة "خادشة للحياء"

الرياضة

فتاة تحرج لاعب غولف بحركة
Reuters
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تعرض لاعب الغولف الأمريكي أويب سيمبسون، لموقف محرج خلال مشاركته في منافسات دورة "Waste Management Phoenix Open 2020".

فقد قامت فتاة في المدرجات بالكشف عن صدرها أمام الجميع أثناء استعداد اللاعب لتنفيذ ضربته، لكنه أدار وجهه خجلا من المشهد "الخادش للحياء" وابتعد عن الكرة، بينما غمرت السعادة السيدة وسط إعجاب الحضور لتكرر الحركة مرة أخرى.

فتاة تحرج لاعب غولف بحركة

فتاة تحرج لاعب غولف بحركة

وعلى الرغم من الواقعة فقد تمكن سيمبسون (34 عاما) من الفوز على منافسه توني فيناو، وحصل على الجائزة الكبرى بقيمة 1.3 مليون دولار.

المصدر: وكالات 

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