نجم إنجليزي يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على حسم صفقة إنجليزية في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لاعب خط وسط فريق أستون فيلا، جاك غريليش، بات هدفا لريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد أيضا يراقب نجم أستون فيلا منذ عدة أشهر ويسعى للظفر بخدماته، ومستعد لدفع 60 مليون جنيه إسترليني تلبية لطلب فريقه.

وأوضحت "ذا صن" أن غريليش هو من سيختار وجهته المقبلة، بعد أن يساعد أستون فيلا على تفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنه من المرجح أن يرفض فريق "الشياطين الحمر" لصالح قطبي الكرة الإسبانية، رغبة منه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وشارك جاك غريليش (24 عاما) في 27 مباراة ضمن الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل خلالها 9 أهداف إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات