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آل الشيخ يكافئ الأهلي المصري

الرياضة

آل الشيخ يكافئ الأهلي المصري
Turki Al Alshikh/Twitter.com
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حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للأهلي المصري، على دعم الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق بعد تأهلهم إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي في بيان: "هنأ آل الشيخ، محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وأكد الرئيس الشرفي للنادي الأهلي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة".

وتابع البيان: "وحرصا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر آل الشيخ منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري".

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من جانبه عبر رئيس الأهلي، محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة الفريق.

المصدر: موقع نادي الأهلي المصري

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