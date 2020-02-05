تركي آل الشيخ يستخف بمستوى الزمالك ويحرجه بتصريح جديد

استخف رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تركي آل الشيخ بمستوى فريق الزمالك المصري قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ المزيد

وكتب في صفحته على "فيسبوك" تغريدة بهذا الشأن، وتطرق فيها إلى الدوري المصري

وقبل ذلك كتب آل الشيخ يوم أمس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك، لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق منها 6 عربية، هي "الزمالك والأهلي المصريان، الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسيان، الوداد والرجاء المغربيان"، إلى جانب فريقي مازيمبيى الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، في أحد فنادق السادس من أكتوبر.

المصدر: فيسبوك+RT