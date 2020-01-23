آل الشيخ يرد على رفض استقالته من الأهلي

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على رفض الأهلي المصري استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، مؤكدا على سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق وخدمته.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك": أخي الغالي محمود الخطيب (رئيس الأهلي المصري) ومجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين على عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته حيث أن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير، لكن مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة أخرى. وإلى جماهير الأهلي الوفية، يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية. أدعوا لي فأنا محتاج لدعائكم".

وكان آل الشيخ، أصدر بيانا أمس الأربعاء، أكد خلاله أنه قدم استقالته منذ فترة من الرئاسة الشرفية للأهلي، ولم يرد حينها مجلس إدارة الأخير بالموافقة على الاستقالة أو برفضها، قبل أن تعلن إدارة الأهلي اليوم أنها رفضت استقالة المستشار السعودي.

وجاء في بيان نشره الفريق المصري عبر حسابه في "تويتر": "تتمنى إدارة النادي الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالما لوطنه وأهله وكل محبيه، وتؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ (...)".

المصدر: "فيسبوك"