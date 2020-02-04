متسابقون من 12 جنسية يتنافسون على لقب بطل رالي السعودية

يتنافس في ميدان مراحل سباق بطولة "رالي حائل نيسان" الدولي في نسخته الـ15، نحو 171 مشاركا في السيارات والدراجات النارية من 12 جنسية من مختلف دول العالم.

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ويسعى المشاركون للتتويج بلقب بطل الرالي للعام 2020، حيث تصدرت السعودية قائمة أكثر المشاركين عددا، تليها الإمارات بـ8 متسابقين، وروسيا، والكويت، والأردن، وبريطانيا، وتشيكيا، وفرنسا، والبرتغال، وسلوفاكيا، والنرويج، ونيوزيلندا.

وسيقطع المتسابقون مسافة 1400 كم توزعت على أربع مراحل، ستنطلق أولى مراحلها من مدينة "بقعاء"، في الجزء الشمالي الشرقي من حائل، وتبعد عن مركز انطلاق الرالي ما يقارب 92 كم، وتعتبر ثاني أكبر المحافظات التابعة لمنطقة حائل، وتتميز بتنوع تضاريسها وقربها من النفود الكبرى التي ستكون ميدانا لسباق المرحلة بمسافة 227 كم.

المرحلة الثانية وهي الأطول بمسافة 352 كم وتحتضنها قرية "الرديفة"، في قلب رمال النفود الكبرى وتحديدا شمال غرب مدينة حائل، وبما يزيد على 170 كم، وهي إحدى المناطق الحدودية بين منطقتي حائل والجوف، وتعتبر مقصدا سياحيا للكثير من الزوار في موسم الربيع.

وستستضيف قرية "أم القلبان" المرحلة الثالثة من مراحل السباق البالغ مسافته 254 كم، وتقع شمال مدينة حائل بـ45 كم، وهي واحة صغيرة واقعة وسط رمال النفود الكبرى في أراضي مشابهة لمرحلة الرديفة.

ويختتم فرسان الرالي منافساتهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة، في محافظة "الغزالة" التي تقع جنوب مدينة حائل، وتبعد عن مركز انطلاق الرالي بـ100 كم، وتتنوع تضاريس هذه المرحلة بين السهول والجبال، وسيعتمد المتسابقون في هذه المرحلة على السرعة، نظرا لانبساط الأرض في النسبة العظمى من مسافات المسار.

المصدر: سبق