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بالصور.. أجمل لقطات "رالي داكار" بالسعودية

الرياضة

بالصور.. أجمل لقطات
Reuters Hamad I Mohammed
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قدّمت وكالة أنباء "رويترز" مجموعة من الصور لأفضل لقطات رالي دكار 2020 الذي أقيم بالسعودية في الفترة من 5 إلى 17 يناير.

ويعد رالي داكار أحد أصعب الراليات الصحراوية في العالم، خاصة أنه أقيم في المملكة للمرة الأولى، وشمل 12 مرحلة صعبة ومخادعة، بطول إجمالي بلغ 7500 كم.

ومن بين اللقطات التي أبرزتها "رويترز"، سباق بين قائد الدراجة النارية وقطيع من الإبل في نيوم بالمرحلة الثانية للسباق، ولحظة احتراق سيارة الفريق الفرنسي "آر دي ليمتد" في المرحلة الأولى بين جدّة والوجه.

بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters

وظهرت لقطة لمشاهد يدخن النرجيلة ويستمتع بمتابعة شاحنة مشاركة في السباق بمنطقة نيوم خلال المرحلة الرابعة.

بالصور.. أجمل لقطات
Reuters

كما شمل تقرير "رويترز" كثيرا من الصور التي أبرزت قوة الطبيعة وصعوبتها في مناطق الكثبان الرملية، ورصد لشاحنة "كاماز" الروسية الفائزة بالمركزين الأول والثاني أجمل اللقطات.

بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters
بالصور.. أجمل لقطات
Reuters

المصدر: "رويترز"

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