"أسد الأردن وفلسطين" يدافع عن لقب البطل أمام "الذئب" الشيشاني

يستعد الأردني فلسطيني الأصل جراح السيلاوي لمواجهة السويدي حمزة تشيمايف المنحدر من أصول شيشانية ضمن منافسات اتحاد "Brave" البحريني للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتتمثل مهمة "أسد الأردن" في الدفاع عن حزام بطل وزن الويلتر السوبر (79 كغ) أمام خصم لم يذق طعم الهزيمة قط، علما أن "الذئب الشيشاني" حقق 4 انتصارات متتالية في قفص "Brave"، بما فيها الفوز بالقاضية على الروسي إكرام أليسكيروف.

بدوره يعتبر جراح السيلاوي أفضل مقاتل في الشرق الأوسط، وقد أحرز حزام المنظمة البحرينية مرتين إثر استعادة لقبه من الفرنسي الداغستاني عبدول عبد الرحيموف، محققا رقما قياسيا لعدد الانتصارات المسجلة في إطار البطولة، وهو 7 انتصارات.

وفي نفس الليلة قام تشيمايف بتحدي السيلاوي، ليقبل الأخير بإعطاء منافسه فرصة المنافسة على لقب عالمي لأول مرة في مسيرة السويدي.

RT

يذكر أن النزال سيقام يوم 18 أبريل القادم في العاصمة السويدية استوكهولم.

إقرأ المزيد

المصدر: RT