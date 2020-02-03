بطل العالم للملاكمة ديفيز يتورط في فضيحة مع صديقته (فيديو)

تورط حامل حزام رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيفWBA Regular الأمريكي جيرفونتا ديفيس، في فضيحة مع السيدة أندريت سموزيرز والدة طفله باستخدام القوة ضدها.

ووقع خلاف بين ديفيز وصديقته خلال حضورهما مباراة خيرية بكرة السلة في ميامي، فقام الملاكم على إثره بإخراج السيدة بالقوة من القاعة، وانتشر مقطع فيديو للواقعة على الفور عبر موقع "تويتر".

😲 Footage has appeared of Gervonta Davis gripping a girl by the neck and dragging her away.



No-one intervenes.... pic.twitter.com/0RDQlVbXdw — All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) February 2, 2020

ويطلق ديفيز على سموزيرز والدة طفله كونهما لا يعيشان معا، ويرتبط الملاكم بعلاقة عاطفية مع يايا الصديقة السابقة لمواطنه الملاكم الشهير فلويد مايويذر، ووفقا للشائعات، فإن العلاقة معها أيضا ليست على ما يرام، حيث هددها مؤخرا بالقتل.

حقق جيرفونتا ديفيس (25 عاما) 23 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن من دون أن يتعرض لأي هزيمة، ومن المتوقع أن يواجه نجم الملاكمة الأوكراني فاسيل لوماتشينكو.

المصدر: وكالات