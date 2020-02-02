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برشلونة يعلن تفاصيل إصابة فيدال

الرياضة

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة فيدال
Gettyimages.ru
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أصدر نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد، بيانا رسميا حول إصابة نجمه التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق الكتالوني.

وقال برشلونة، خلال بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني: "إصابة فيدال عبارة عن كدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه".

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وكان فيدال قد غاب عن مران الفريق أمس، واكتفى بتمارين فردية في صالة الألعاب الرياضية.

واستبعد كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني فيدال من القائمة التي ستخوض مواجهة ليفانتي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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