بابوش وملادينوفيتش تحرزان لقب زوجي السيدات بأستراليا

أحرزت الهنغارية تيميا بابوش والفرنسية كريستيان ملادينوفيتش، الجمعة، لقب زوجي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

وتفوق الثنائي والمصنف الثاني للبطولة على الثنائي المصنف الأول للبطولة الحالية والمكون من التايوانية هسي سو وي والتشيكية باربورا شتريكوفا بالتغلب عليه 6-2 و6-1 في المباراة النهائية للبطولة.

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بهذا حصدت بابوش وملادينوفيتش سويا لقبهما الثالث في الزوجي في البطولات الكبرى بعد الفوز بهذا اللقب في فرنسا المفتوحة رولان غاروس العام الماضي.

وكانت ملادينوفيتش قد فازت بلقب زوجي السيدات في فرنسا المفتوحة في 2016 مع مواطنتها كارولين غارسيا لترفع رصيدها من ألقاب الزوجي في البطولات الكبرى إلى أربعة ألقاب متفوقة بلقب واحد على شريكتها الحالية بابوش.

المصدر: وكالات