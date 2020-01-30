كينين تحطم قلوب الأستراليين.. وموغوروزا تتخطى هاليب لنهائي أستراليا

أقصت صوفيا كينين منافستها آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا من الدور نصف النهائي ببطولة أستراليا للتنس، لتحطم آمال الأستراليين في الاحتفاء بأول بطلة محلية للبطولة في 42 عاما.

وخرجت بارتي البالغة 23 عاما سريعا من ملعب "رود ليفر" عقب الخسارة لأول مرة في قبل نهائي ملبورن بنتيجة 7-6 و7-5 وهي تهز رأسها بأسف في اتجاهها إلى نفق اللاعبين.

وكانت بارتي تسعى لتكون أول أسترالية تبلغ النهائي منذ ويندي ترنبول في 1980 وبدا أنها الأوفر حظا لكن الأمريكية كانت أكثر تعطشا للفوز وأنقذت نقاط حسم المجموعتين.

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/vPxrtFzgZU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

وحققت كينين البالغة 21 عاما طفرة في موسم 2019 حيث فازت بألقاب كل البطولات الثلاث للفردي التي شاركت بها لتصل إلى أعلى مركز لها بالتصنيف العالمي حين احتلت المركز 12 وأصبحت المصنفة الثانية في الولايات المتحدة بعد سيرينا وليامز.

It takes four break points, but @GarbiMuguruza finally converts one!



We're back on serve at 5-5 in the second.



The Spaniard is eight points away from a spot in her first #AusOpen final. #AO2020pic.twitter.com/8SN8y9VkLT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

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من جهة أخرى تأهلت الإسبانية غاربينيي موغوروزا إلى أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد إقصائها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة 7-6 (10-8) و7-5 في نصف النهائي في ملبورن.

وفي ظل درجة حرارة مرتفعة، صمدت الإسبانية المصنفة 32 عالميا وقلبت تأخرها أمام هاليب، لتلاقي في نهائي السبت الأمريكية كينين.

المصدر: وكالات