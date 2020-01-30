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بالفيديو.. دجوكوفيتش يكتسح فيدرر ويصل إلى نهائي أستراليا

الرياضة

بالفيديو.. دجوكوفيتش يكتسح فيدرر ويصل إلى نهائي أستراليا
Globallookpress Zhu Wei
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أقصى الصربي نوفاك دجوكوفيتش نظيره السويسري روجر فيدرر، من بطولة أستراليا المفتوحة، الخميس، بالتغلب عليه بثلاث مجموعات دون رد في مواجهة نصف نهائي المسابقة.

وتمكن المصنف الثاني عالميا من بلوغ الدور النهائي في أولى بطولات الغراند سلام لهذا الموسم ، بعدما تغلب على السويسري المصنف الثالث بواقع 7-6 و 6-4 و 6-3.

ويلتقي دجوكوفيتش في المواجهة الختامية للبطولة مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين النمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس والألماني ألكسندر زفيريف المصنف السابع.

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ويبحث الصربي عن التتويج بلقبه الثامن في أستراليا، وفي حال تتويجه باللقب، سيستعيد صدارة التصنيف العالمي من رافائيل نادال يوم الاثنين المقبل.

المصدر: وكالات

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