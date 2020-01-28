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فيدرر يتلقى إنذارا ويفلت من فخ أمريكي في أستراليا

الرياضة

فيدرر يتلقى إنذارا ويفلت من فخ أمريكي في أستراليا
Globallookpress Frank Molter
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أفلت السويسري روجر فيدرر من الخروج على يد الأمريكي تينيس ساندغرن ، الثلاثاء، وأنقذ 7 نقاط ليحسم المباراة ويضمن بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة بالتنس.

واحتاج السويسري إلى 3 ساعات و31 دقيقة ليتغلب على منافسه الأمريكي بصعوبة بواقع(6-3) و(2-6) و(2-6) و(7-6) و(6-3)، في لقاء شهد تلقي السويسري إنذارا من الحكم لتلفظه بكلمة نابية، وطلبه وقتا طبيا مستقطعا قبل أن يحقق فوزه الثاني بعد المئة في ملبورن.

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بهذا حافظ المصنف ثالثا عالميا، والبالغ 38 عاما على سجل خال من الهزائم في ربع نهائي أستراليا المفتوحة، محققا طوال مسيرته الاحترافية 14 انتصارا في هذا الدور.

ويلتقي فيدرر حامل لقب البطولة في ست مناسبات آخرها عامي 2017 و2018 في المربع الذهبي مع المصنف ثانيا الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل الرقم القياسي في ملبورن بسبعة ألقاب، آخرها عام 2019، أو الكندي ميلوش راونيتش اللذين يلعبان اليوم.

المصدر: وكالات

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