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صاحبة الإنجاز العربي في بطولة أستراليا تنهي مغامرتها

الرياضة

صاحبة الإنجاز العربي في بطولة أستراليا تنهي مغامرتها
Globallookpress Bai Xuefei
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انتهت مغامرة لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، صاحبة الإنجاز العربي التاريخي ببلوغها الدور ربع النهائي، عقب خسارتها أمام الأمريكية صوفيا كينين، الثلاثاء، في بطولة أستراليا المفتوحة.

وفازت المصنفة الـ14 صوفيا كينين على أنس المصنفة 78 عالميا بواقع 6-4 و 6-4، لتواجه المصنفة أولى، آشلي بارتي، أو المصنفة سابعة التشيكية، بيترا كفيتوفا، في آخر أربع مباريات في ملبورن.

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وكانت أنس البالغة 25 عاما قد حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن وتفوقت على لاعبات عريقات مثل  جوهانا كونتا المصنفة ثالثة عالميا والفرنسية كارولين غارسيا 46 عالميا، كما أنها، أخرجت المصنفة أولى عالمياً (سابقاً) البولندنية كارولين فوزنياكي. 

وباتت أنس المصنفة أولى على مستوى إفريقيا حاليا، أول لاعبة عربية تبلغ دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى، أما أفضل نتيجة سابقة لها فكانت بلوغها الدور الثالث في بطولتي رولان غاروس عام 2017 والولايات المتحدة المفتوحة عام 2019.

المصدر: وكالات

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