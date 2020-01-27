الروسية بافليوتشنكوفا تتجاوز البطلة السابقة كيربر في أستراليا

نجحت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا في مواجهة انتفاضة قوية من جانب البطلة السابقة الألمانية أنجليك كيربر، وحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الاثنين.

وتفوقت الروسية على منافستها الألمانية بواقع 6-7 و7-6 و6-2 ، وقلبت اللاعبة الألمانية المصنفة 17 في البطولة تأخرها 5-2 و3-0 في شوط التعادل لتحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وتكرر الموقف في المجموعة الثانية عندما أنقذت كيربر، صاحبة ثلاثة ألقاب كبرى، ثلاث نقاط لحسم المجموعة ليتأجل الحسم لشوط التعادل.

Another #AusOpen, another quarterfinal appearance!@NastiaPav knocks out former champion Angelique Kerber 6-7(5) 7-6(4) 6-2 to reach the final eight for the second straight year.#AusOpenpic.twitter.com/9G5Q9qPbbt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

وبعد ذلك تراجع أداء كيربر، التي توجت باللقب في 2016 ، بعد كسر إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الثالثة، لتودع بعدها البطولة.

أما بافليوتشنكوفا الفائزة فقد ضربت موعدا في دور الثمانية مع الإسبانية غاربين موغوروزا، بطلة فرنسا المفتوحة ويمبلدون السابقة، والتي فازت في وقت سابق اليوم على الهولندية كيكي بيرتنز 6-3 و6-3.

المصدر: "رويترز"