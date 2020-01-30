بالفيديو.. نجم كروي "يتنكر" ليحقق حلمه

تنكر دانييلي دي روسي أسطورة نادي روما المعتزل في هيئة رجل عجوز حتى يتمكن من مشاهدة ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو في مدرجات الكورفا سود، وقام بتصوير تلك التجربة.

جاء هذا بحسبما ذكرت زوجته الممثلة الإيطالية سارة فلبربوم عبر حسابها على "إنستغرام" حيث نشرت مقطع فيديو لعملية تغيير شكل زوجها من أجل دخوله إلى المدرجات دون التعرف عليه.

وعلقت: "هذا ما يحدث عندما يقرر زوجك التسلل إلى مدرج الكورفا سود ليحقق حلمه بمشاهدة الديربي! لقد قضينا ساعات لوضع المكياج وصدمنا الأطفال، ولكنه كان سعيدا كالطفل (أحبك)".

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وكان لاعب الوسط السابق قد أعلن اعتزاله هذا الشهر بعد أن قضى كل مسيرته الكروية وهو يدافع عن ألوان وقميص روما (2001-2019)، وأنهاها بعد تجربة قصيرة مع بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي انتقل له في يوليو 2019.