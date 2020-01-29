مشهد جديد من الأب "اللطيف" كريستيانو رونالدو (فيديو)

يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي على نشر فيديوهات في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقضي الوقت مع أطفاله يلاعبهم.

ونشر رونالدو فيديو له عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يقضي وقتا مع ابنه البكر جونيور كريستيانو وخطيبته جورجينا رودريغيز وهم يلعبون في المنزل، وعلق على الفيديو قائلا :" والفائز هوCR7 وجونيور" وهو الرمز الذي يختصر اسم النجم البرتغالي.

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وقد أعلن البرتغالي فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن قائمة أبطال أوروبا التي ستخوض معسكرا مغلقا استعدادا لتصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وتصدر رونالدو، قائد المنتخب، رأس القائمة بجوار نجوم منتخب البرازيل وأوروبا، الذين تم استدعاؤهم لمعسكر خلال فترة التوقف الدولي القادمة لمواجهة منتخبي التشيك وبلغاريا.

المصدر:"إنستغرام"