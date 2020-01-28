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بالصور.. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد خطيبته ويوجه رسالة

الرياضة

بالصور.. رونالدو يحتفل بعيد ميلاد خطيبته ويوجه رسالة
Globallookpress Fabio Ferrari/Lapresse
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احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز الـ26، في أجواء عائلية خالصة في المنزل.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة من الاحتفال .

وشارك رونالدو متابعيه بصورة جماعية من حفل عيد الميلاد البسيط رفقة صديقته وأولاده الأربعة على "تويتر"، مع تعليق رسالة وجهها لخطيبته عارضة الأزياء الإسبانية.

وعلق كريستيانو على الصورة قائلا:" مبروك حبيبتي، أتمنى لكي يوما جميلا جدا، أنت امرأة عظيمة وأم ممتازة لأطفالنا، أحبك كثيرا عزيزتي".

فيما شاركت جورجينا متابعيها بمجموعة من الصور وفيديو قصير من الاحتفال إلى جانب باقات الزهور وكعكة عيد الميلاد الصغيرة.

ولدى كريستيانو رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات مازال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى لآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

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وارتبط رونالدو بالحسناء الإسبانية جورجينا، بعد عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، وحدث التعارف بالصدفة البحتة، أثناء تجوله في مدريد عام 2016، وذلك في وقت كانت تعمل فيه بائعة في متجر "غوتشي".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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