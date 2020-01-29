محمد صلاح يتوهج ويقود ليفربول لتجاوز عقبة وست هام (فيديو)

حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه وست هام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وافتتح صلاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني بعد أن قام بتمريرة ساحرة بيسراه لزميله أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي قبل الهدية وأضاف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

I knew Ox will grab a goal. Well done Mo #WHULIVpic.twitter.com/RcIB1ypxyY — Arif Uddin (@Au3108) January 29, 2020

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وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في صدارة الدوري إلى 70 نقطة، موسعا الفارق عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي إلى 19 نقطة، واقترب كثيرا من تحقيق لقب "البريمير ليغ" الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

في المقابل، توقف رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru