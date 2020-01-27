تعرف على أسطول سيارات "الفرعون" محمد صلاح

أبرز تقرير بريطاني السيارات التي يملكها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، والتي يزيد سعرها عن 800 ألف جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آخر سيارة اشتراها صلاح العام الماضي هي بينتلي كونتينينتال جي تي، التي تبلغ قيمتها 210 آلاف دولار، مشيرة إلى أنها تعتبر السيارة الثانية من ناحية الشعبية، بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سيارة رينج روفر ذات الدفع الرباعي.

وذكرت الصحيفة أن صلاح يمتلك بالإضافة للبينتلي، سيارة لامبورغيني أفينتادور، والتي يصل سعرها لأكثر من 230 ألف دولار.

ونشرت الصحيفة صورة لصلاح أثناء وصوله إلى مقر تدريبات "الريدز"، بسيارة دفع رباعي من نوع مرسيديس جي إل أي، بيضاء اللون (85 ألف دولار)، وذكرت أن اللاعب المصري اشترى أيضا سيارة "مرسيديس إس إل إس" رياضية يصل سعرها لأكثر من 230 ألف دولار.

Mo Salah's incredible car collection is worth almost £800,000 https://t.co/aLHrMQOCUapic.twitter.com/XIuMWLYxZd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 26, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أن راتب صلاح الأسبوعي الحالي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني أي حوالي 260 ألف دولار، مؤكدة أنه اقتنى سيارة من نوع "أودي كيو 7" ذات الدفع الرباعي (70 ألف دولار)، فور تعاقده مع ليفربول، قادما من روما الإيطالي قبل عامين.

ونوهت الصحيفة بأن بداية صلاح لم تكن بتلك الرفاهية، وكانت بسيارة تويوتا كامري الاقتصادية (38 ألف دولار).

المصدر: thesun.co.uk