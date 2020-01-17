كلوب غاضب من "الكاف" بعد قراره الأخير

انتقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الشتاء بدلا من الصيف.

وأعلن الكاف أول أمس الأربعاء نقل موعد البطولة التي تستضيفها الكاميرون من فصل الصيف إلى الشتاء، بسبب الأحوال المناخية، في خطوة يمكن أن تثير حفيظة الأندية، لاسيما الأوروبية.

وستعانى العديد من أندية الدوري الإنجليزي، مع إقامة البطولة بين يناير وفبراير، خاصة ليفربول الذي يملك الثلاثي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، حيث سيلتحقون بمنتخبات بلادهم في وقت حساس للريدز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد، قائلا: "إقامة كأس الأمم الإفريقية في منتصف الموسم مشكلة كبيرة. لن نقوم ببيع صلاح أو ماني أو نابي كيتا، لأنهم لن يتواجدوا معنا في يناير، لكن إذا فكرت في شراء لاعب إفريقي، فأنت بحاجة للتفكير في أنه لن يكون متاحا بعد ذلك في هذه الفترة".

'A catastrophe': Klopp laments decision to move Afcon back to January – video https://t.co/VMi8jyqViH#klopp — Kick Paper (@kickpapernews) January 17, 2020

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وأضاف: "هذه كارثة، لو قررنا أن لاعب لدينا لن يشارك فسيتم إيقافه، والمدهش أن النادي هو الذي يدفع راتب اللاعب. إذا تعرض للإصابة وقلنا لا يمكنه اللعب، فاللوائح تقضي بضرورة سفره إلى إفريقيا من أجل الكشف عليه".

وختم: "الأمر ليس سهلا، لا أحد يفكر في اللاعبين، كل السلطات يجب أن تلتقي لإيجاد حل لتلك الأمور، على الفيفا أن يتدخل حتى لا يكون متورطا في الأمر".

و يذكر أنه نتيجة لضغط الأندية الأوروبية الكبرى، أقيمت النسخة الماضية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، صيفا عقب انتهاء المواسم في دوريات القارة العجوز نتيجة لضغط الأندية الأوروبية.

المصدر: وكالات