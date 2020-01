عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز توشم وجه ميسي على جسدها (صور)

View this post on Instagram

Hoje um site e uma TV esportiva foram cobrir meu primeiro treino de futebol no campo e fazer uma sessão de fotos. Estou evoluindo cada dia um pouco, estou pesando em fazer um teste em uma equipe feminina na Europa em 2020. Hoje também utilizei a maravilhosa a chuteira #Nemeziz da @adidasbrasil. #SuzyCortez #MissBumBumWorld #Football #ViscaBarça #Adidas fotos: @daviborgesofficial