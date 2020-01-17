عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز توشم وجه ميسي على جسدها (صور)

قامت عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز البالغة 29 عاما بوشم وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني على جسدها.

واختارت كورتيز، الفائزة بجائزة صاحبة أجمل مؤخرة في البرازيل 2019، أن تقوم بوشم وجه ميسي على أسفل بطنها.

وسبق لعارضة الأزياء البرازيلية أن وشمت في يناير الماضي اسم ميسي على فخذها الأيسر.

ولا تخفي كورتيز عشقها وهوسها لميسي، حيث تقوم بشكل دائم بنشر صورها عبر "إنستغرام" مرتدية قميص ميسي إن كان مع برشلونة أو مع المنتخب الأرجنتيني.

وحسب العديد من التقارير فإن ميسي قام بحظر كورتيز عن حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بإرسال صورتها عارية إلى أحد حساباته.

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غير أن العارضة البرازيلية نفت ذلك خلال لقاء صحفي، وأشارت إلى أنها لم ترسل صورا غير محتشمة لها، وأن كل ما فعلته هو إرسال عبارات التأييد والتشجيع له.

وقالت كورتيز بهذا الخصوص: "أعتقد أن الأمر يعود إلى غيرة أنطونيلا (زوجة ميسي)، وأنها بسبب غيرتها عمدت إلى حجبي عن مواقع ميسي".

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ردة فعل أنطونيلا هذه المرة؟.

المصدر: eurosport.ru