رسميا.. بن عرفة إلى صفوف بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني رسميا الثلاثاء عن ضم اللاعب الفرنسي ذي الأصول التونسية حاتم بن عرفة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر قبل انتهاء الميركاتو الشتوي بـ4 أيام.

وقدم النادي الأندلسي لاعبه الجديد أمام وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، في ملعب "نويفو خوسيه زوريلا"، على أن ينضم لتدريبات الفريق غدا الأربعاء تحت قيادة المدرب سيرجيو غونزاليس.

وتجاوز اللاعب الفرنسي البالغ 32 عاما الاثنين الفحص الطبي بنجاح قبل أن يوقع على عقده بحضور الأسطورة البرازيلية السابق والرئيس الحالي للنادي الأندلسي، رونالدو نازاريو، منذ شرائه النادي في شهر سبتمبر 2018.

إقرأ المزيد

وشارك بن عرفة في 15 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، كما لعب لصالح العديد من الأندية، ليون ونيس ومارسيليا وباريس سان جيرمان في فرنسا، وهال سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين، وهذه ستكون المرة الأولى له في أحد الأندية الإسبانية.

وكان بن عرفة بدون ناد منذ انتهاء تعاقده مع فريقه السابق رين الفرنسي خلال الصيف الماضي، علما بأنه قضى معه موسم 2018-2019 وخاض خلاله 41 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 أخرى.

ويحتل بلد الوليد المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، وكان قد خسر أمام ريال مدريد 0-1، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من "الليغا".

المصدر: twitter\realvalladolid