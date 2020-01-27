روما يضم إيبانيز قادما من أتلانتا

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الاثنين، ضم البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق أتلانتا، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا.

وحسب الموقع الرسمي لنادي روما، فإن النادي ملزم بشراء إيبانيز مقابل 8 مليون يورو بعد موسم ونصف، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت.

اليوم الأول في تريجوريا لصاحب الرقم 41، روجير إيبانيز 👋

#روماpic.twitter.com/349PefIMTs — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 27, 2020

وقال إيبانيز في تصريحات للموقع الرسمي لروما: "أنا سعيد جدا بوجودي هنا، روما لديه كل ما أريده. إنه ناد كبير، وأنا واثق بأنني سأحقق نتائج جيدة هنا".

Ready to get going... 💪



Read more from Roger Ibanez's first interview as an #ASRoma player!



➡️ https://t.co/9P4s5Iq7TOpic.twitter.com/kVPSoU3laM — AS Roma English (@ASRomaEN) January 27, 2020

مرحباً بك في #روما يا روجير إيبانيز 🐺pic.twitter.com/kwX5yJ0NNQ — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 27, 2020

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من جانبه قال جيدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي العاصمة الإيطالية: "نؤمن بإمكانيات روجر، ونحن على يقين أنه سيقدم إضافة للفريق هذا الموسم".

وسيرتدي إيبانيز صاحب الـ21 عاما القميص رقم 41 مع "ذئاب" روما.

المصدر: وكالات