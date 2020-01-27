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روما يضم إيبانيز قادما من أتلانتا

الرياضة

روما يضم إيبانيز قادما من أتلانتا
ASRomaArabic/twitter
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أعلن نادي روما الإيطالي اليوم الاثنين، ضم البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق أتلانتا، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا.

وحسب الموقع الرسمي لنادي روما، فإن النادي ملزم بشراء إيبانيز مقابل 8 مليون يورو بعد موسم ونصف، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت.

وقال إيبانيز في تصريحات للموقع الرسمي لروما: "أنا سعيد جدا بوجودي هنا، روما لديه كل ما أريده. إنه ناد كبير، وأنا واثق بأنني سأحقق نتائج جيدة هنا".

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من جانبه قال جيدو فينجا، المدير التنفيذي لنادي العاصمة الإيطالية: "نؤمن بإمكانيات روجر، ونحن على يقين أنه سيقدم إضافة للفريق هذا الموسم".

وسيرتدي إيبانيز صاحب الـ21 عاما القميص رقم 41 مع "ذئاب" روما.

المصدر: وكالات

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