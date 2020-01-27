شاهد.. هدف "كوميدي" في الدوري الإيطالي

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة هدف لاتسيو في شباك روما خلال ديربي العاصمة الإيطالية والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الـ21 من "الكالتشيو" أمس.

وفي الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم روما بهدف دون رد، سجل مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي هدف التعادل لفريقه مستغلا خطأ مزدوجا لحارس "ذئاب" روما.

وأخطأ حارس روما من المحاولة الأولى بإبعاد كرة ساقطة على مرماه بقبضة يده اليسرى، وكرر الخطأ بنفس الطريقة بعد أقل من ثانية، لترتطم الكرة بأسفل العارضة وتتهادى أمام أتشيربي، الذي لم يتردد في إرسالها بيسراه لمعانقة الشباك.

وكان المهاجم البوسني إدين دجيكو قد افتتح التسجيل لروما في الدقيقة 26 بتسديدة رأسية أخطأ حارس لاتسيو في تقديرها.

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ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا بفارق 7 نقاط عن جاره لاتسيو، الذي يشغل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

المصدر: sportbox.ru