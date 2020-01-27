شاهد.. هدف "كوميدي" في الدوري الإيطالي
تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة هدف لاتسيو في شباك روما خلال ديربي العاصمة الإيطالية والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن الجولة الـ21 من "الكالتشيو" أمس.
وفي الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم روما بهدف دون رد، سجل مدافع لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي هدف التعادل لفريقه مستغلا خطأ مزدوجا لحارس "ذئاب" روما.
وأخطأ حارس روما من المحاولة الأولى بإبعاد كرة ساقطة على مرماه بقبضة يده اليسرى، وكرر الخطأ بنفس الطريقة بعد أقل من ثانية، لترتطم الكرة بأسفل العارضة وتتهادى أمام أتشيربي، الذي لم يتردد في إرسالها بيسراه لمعانقة الشباك.
January 26, 2020
وكان المهاجم البوسني إدين دجيكو قد افتتح التسجيل لروما في الدقيقة 26 بتسديدة رأسية أخطأ حارس لاتسيو في تقديرها.
ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا بفارق 7 نقاط عن جاره لاتسيو، الذي يشغل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
المصدر: sportbox.ru