دقيقة حداد في مران ريال مدريد (صورة)

وقف لاعبو ريال مدريد دقيقة صمت، قبل البدء بتمرينات الفريق الاثنين، حدادا على رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، إثر تحطم المروحية الخاصة التي كانت تقله وابنته جيانا.

ويتحضر ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال سرقسطة، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "لا روماريدا" ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

Minuto de silencio por el fallecimiento de Kobe Bryant antes de nuestro entrenamiento. #RealMadridpic.twitter.com/w7Cfpdxm4x — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 27, 2020

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ويعتبر براينت أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين NBA يلعب 20 موسما على الأقل، خلال الفترة من عام 1996 وحتى اعتزاله 2016، مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وحقق براينت خمسة ألقاب في دوري NBA، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لليكرز ورابع أفضل المسجلين في تاريخ كرة السلة الأمريكية برصيد 33643 نقطة.

المصدر: "تويتر"







