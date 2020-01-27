ليبرون جيمس ينهار باكيا ومشاهد مؤثرة لنجوم الـNBA بعد مصرع أسطورة السلة

رصدت إحدى الكاميرات دخول لاعب كرة السلة العالمي، ليبرون جيمس، في نوبة بكاء شديدة عقب علمه بوفاة صديقه أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر "تويتر"، مغادرة جيمس وفريقه، لوس أنجلوس ليكرز، الطائرة في مطار لوس أنجلوس الدولي، عائدين من مباراة في فيلادلفيا.

وكان جيمس، البالغ 35 عاما، قد تجاوز كوبي براينت، أسطورة ليكرز السابق، قبل ساعات من وفاته، في قائمة الهدافين التاريخيين في تاريخ دوري NBA، إذا سجل فيها 29 نقطة، ليرفع رصيده إلى 33655 نقطة، متخطيا رقم الراحل براينت، صاحب المركز الثالث سابقا 33643 نقطة، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد في ملعب "ويلز فارغو سنتر أرينا".

وأحدثت وفاة براينت في حادث تحطم مروحية أودى أيضا بحياة ابنته جيانا البالغة 13 عاما وسبعة أشخاص آخرين، حزنا شديدا بين لاعبي دوري الـNBA، الذين خاضوا أمس 7 مباريات.

وانتهك لاعبو الفرق قواعد اللعبة، بعدم التسديد حتى مرور الـ24 ثانية المخصصة للهجمة في أول كل لقاء، وذلك تكريما لبراينت الذي ارتدى الرقم 24 في المراحل الأخيرة من مسيرته الأسطورية، بعد أن كان يرتدي سابقا الرقم 8.

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وفي لوس أنجلوس، تجمعت الجماهير بالقرب من مكان الحادث وخارج مركز تمارين ليكرز من أجل تذكر براينت والضحايا، كما تجمع آخرون خارج ملعب الفريق "ستايبلس سنتر" حيث ألقى مصرع براينت بظلاله على حفل توزيع جوائز غرامي لأفضل الأعمال الموسيقية.

وقضى براينت 20 عاما في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA برفقة فريقه المفضل على الإطلاق، لوس أنجلوس ليكرز، خلال الفترة من عام 1996 وحتى اعتزاله 2016.

المصدر: وكالات