شهر خودرو الإيراني يبدد أحلام الرفاع البحريني في دوري الأبطال

خرج نادي الرفاع البحريني من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا 2020، على يد شهر خودرو الإيراني إثر خسارته أمامه (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وحملت ثنائية الفريق الإيراني توقيع كل من لاعبيه، محمد رضا خلعتبري، وأمين قاسمينجاد في الدقيقتين (18 و83) على الترتيب. بينما سجل المهاجم الليبي صالح الطاهر هدف الفريق البحريني الوحيد، في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وأكمل الرفاع المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه علي حرم، في الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الشارقة الإماراتية.

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وضرب شهر خودرو بذلك موعدا مع فريق السيلية القطري، يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، ضمن الدور التمهيدي الثالث الحاسم.

وسيلعب الفائز منهما في المجموعة الثانية لدور المجموعات، إلى جانب كل من الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.

في المقابل، انتقل الرفاع للمنافسة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من الجزيرة الأردني، وظفار العماني، والقادسية الكويتي.

المصدر: وكالات