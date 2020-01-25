 
مباشر

شهر خودرو الإيراني يبدد أحلام الرفاع البحريني في دوري الأبطال

الرياضة

شهر خودرو الإيراني يبدد أحلام الرفاع البحريني في دوري الأبطال
the-afc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n59k

خرج نادي الرفاع البحريني من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا 2020، على يد شهر خودرو الإيراني إثر خسارته أمامه (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وحملت ثنائية الفريق الإيراني توقيع كل من لاعبيه، محمد رضا خلعتبري، وأمين قاسمينجاد في الدقيقتين (18 و83) على الترتيب. بينما سجل المهاجم الليبي صالح الطاهر هدف الفريق البحريني الوحيد، في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وأكمل الرفاع المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه علي حرم، في الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الشارقة الإماراتية.

إقرأ المزيد
استقلال طهران يطيح بالكويت من ملحق دوري الأبطال
استقلال طهران يطيح بالكويت من ملحق دوري الأبطال

وضرب شهر خودرو بذلك موعدا مع فريق السيلية القطري، يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة، ضمن الدور التمهيدي الثالث الحاسم.

وسيلعب الفائز منهما في المجموعة الثانية لدور المجموعات، إلى جانب كل من الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.

في المقابل، انتقل الرفاع للمنافسة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث سيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من الجزيرة الأردني، وظفار العماني، والقادسية الكويتي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي