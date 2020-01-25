استقلال طهران يطيح بالكويت من ملحق دوري الأبطال
بلغ استقلال طهران الإيراني المرحلة الثالثة للمحلق المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب فريق الكويت بفوزه عليه (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
وأحرز المهاجم المالي شيخ دياباتي هدفين متتاليين للفريق الإيراني في الدقيقتين (27 و54)، بينما تكفل زميله المدافع فوريا غفوري بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة رائعة على طريقة ميسي، في الدقيقة (59) من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية.
ویدیو / گل اول #استقلال به #الکویت توسط #دیاباتهpic.twitter.com/2SZjOomOFt— استقلال تهران (@FcEsteghlal) January 25, 2020
ویدیو / دبل دیاباته— استقلال تهران (@FcEsteghlal) January 25, 2020
گل دوم #استقلال به #الکویت توسط #دیاباته در دقیقه 53 pic.twitter.com/wncHd8btGZ
ویدیو / کاشته دیدنی وریا— استقلال تهران (@FcEsteghlal) January 25, 2020
گل سوم #استقلال به #الکویت توسط وریا #غفوری در دقیقه 59 pic.twitter.com/YKu7HZYGNF
وضرب استقلال طهران بذلك موعدا مع الريان القطري، يوم الثلاثاء المقبل على استاد أحمد بن علي بنادي الريان.
ويتأهل الفائز من الفريقين إلى دور المجموعات ليخوض منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب كل من الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، والفائز من مباراة الأهلي السعودي والاستقلال الطاجيكي.
بينما سيكتفي الكويت بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من الفيصلي الأردني، الأنصار اللبناني، والوثبة السوري.
المصدر: وكالات