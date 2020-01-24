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الزمالك على أعتاب دور الثمانية الكبار في دوري الأبطال

الرياضة

الزمالك على أعتاب دور الثمانية الكبار في دوري الأبطال
@ZSCOfficial
صورة من الأرشيف
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تعادل الزمالك المصري سلبا مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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وأصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الثمانية الكبار للبطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، ليعزز موقعه في مركز الوصافة متأخرا بفارق 3 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي.

ويحتل فريقا بريميرو دي أوجوستو الأنغولي، وزيسكو الزامبي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين، قبل مباراتهما غدا السبت.

المصدر: وكالات 

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