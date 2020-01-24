الزمالك على أعتاب دور الثمانية الكبار في دوري الأبطال

تعادل الزمالك المصري سلبا مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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وأصبح الزمالك قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الثمانية الكبار للبطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، ليعزز موقعه في مركز الوصافة متأخرا بفارق 3 نقاط خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي.

ويحتل فريقا بريميرو دي أوجوستو الأنغولي، وزيسكو الزامبي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين، قبل مباراتهما غدا السبت.

المصدر: وكالات