الوداد المغربي يطيح باتحاد الجزائر

بلغ الوداد الرياضي المغربي الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه اتحاد الجزائر بفوزه عليه (3-1) اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الرابعة للبطولة.

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وحملت ثلاثية الفريق المغربي توقيع كل من اللاعبين، وليد الكرتي، وبديع أووك، والمهاجم الكونغولي كازادي كاسينجو، في الدقائق (7، 23، 45) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الجزائري ربيع مفتاح هدف فريقه الوحيد، عند الدقيقة 79 من عمر المباراة التي أقيمت في "المركب الرياضي محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.

ورفع الوداد الرياضي رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، ليعزز موقعه في مركز الوصافة ضمن المجموعة الثالثة، ويضمن صعوده مبكرا إلى دور الثمانية الكبار، رفقة متصدر المجموعة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما توقف رصيد اتحاد الجزائر عند نقطتين ليبقى في المركز الثالث، حتى الآن، ويودع البطولة رسميا.

المصدر: وكالات