برشلونة يتحرك لضم لاعب من أصول عربية بعد استحالة مهمة التوقيع لأوباميانغ وفيرنر

تواصل إدارة برشلونة البحث عن مهاجم ليحل محل الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن صفوف "البارسا" لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة حاولت التفاوض لاستعارة المهاجم الألماني تيمو فيرنر من نادي لايبزيغ، لكن النادي الألماني رفض التخلي عن خدمات هدافه الأول.

وتلقت إدارة برشلونة نفس الرد من نادي أرسنال، عندما حاول مسؤولو الفريق الكتالوني التفاوض لضم هداف "الغانرز"، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

وأشارت "سبورت" إلى أن إدارة برشلونة تركز الآن على التعاقد مع المهاجم الفرنسي صاحب الأصول التونسية وسام بن يدر، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي موناكو الفرنسي.

ويمتد عقد ابن يدر (29 عاما) مع موناكو حتى العام 2024، وسجل في الموسم الحالي 14 هدفا وصنع 6 أهداف في 16 مباراة.

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وانضم ابن يدر لموناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 40 مليون يورو.

يذكر أن سواريز (32 عاما)، خضع في الـ12 من الشهر الجاري لعملية جراحية في ركبته اليمنى، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لأربعة شهر.

المصدر: Sport.es