أول صدام بين مدرب برشلونة الجديد ونجوم الفريق

يستعد برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، لخوض أولى مبارياته في مسابقة كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا، مساء اليوم الأربعاء، وسط طقس متقلب بين الرياح والأمطار.

ومثلما صرح سيتين في مؤتمر تقديمه كمدرب للنادي الكتالوني قبل أيام، برغبته في جلب رياح شمال إسبانيا إلى كتالونيا، حدث الأمر في تدريبات برشلونة أمس الثلاثاء، التي شهدت هبوب عاصفة.

A little rain will never stop us from training. pic.twitter.com/SXuCg6obKJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2020

ولكن سيتين المعتاد على هذه الأجواء رفض إلغاء الحصة التدريبية وأصر على استكمال الروتين اليومي للفريق الكتالوني، على عكس رغبة أغلب نجوم الفريق، الذين كانوا يمنون النفس في إلغاء الحصة التدريبية، أو إجرائها في ملعب مغطى.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مجموعة من لاعبي برشلونة، هبطوا إلى أرضية ملعب التدريبات، وسط ذهول وارتباك من إصرار سيتين، وكان جيرارد بيكيه، مدافع "البلوغرانا" أكثر اللاعبين تعبيرا عن دهشتهم من المدرب الجديد.

وبحسب "آس"، فقد ردد بيكيه كلمات تعبر عن استيائه من سيتين أثناء نزوله لأرضية الملعب، حيث قال: "على الأقل كنا نلغي التدريب"، بينما شجعه زملاؤه قائلين: "هيا هيا".

يذكر أن سيتين تولى مسؤولية تدريب برشلونة في الـ14 من الشهر الجاري خلفا لإرنستو فالفيردي المقال، وحقق الفريق الكتالوني الأسبوع الماضي، الفوز على غرناطة بهدف دون رد في أول مباراة للبارسا تحت قيادة سيتين.

المصدر: صحيفة "آس" + وكالات