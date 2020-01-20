حارسة مرمى ليفربول تتلقى إصابة خطيرة في الوجه
تعرضت حارسة مرمى فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا لكرة القدم فران كيتشنغ لإصابة خطيرة في الوجه، هي "قطع مفتوح في جبهتها" وذلك خلال تدريبات "الريدز".
وكتبت حارسة مرمى ليفربول (21 عاما) ومنتخب "الأسود الثلاثة" عبر صفحتها "إنستغرام": "لقد حدث ذلك أثناء التدريب. هذه أسوأ إصابة تعرضت لها على الإطلاق. الورم كان كبيرا والألم شديدا، ... أشعر الآن بتحسن كبير وأنا مستعدة للعودة إلى الملعب مع الفتيات. أنا أدعمهم من المنزل كل دقيقة! إلى اللقاء في الملعب".
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So this happened in training on Tuesday hence why I’m not with the girls for today’s game...this has got to be the worst injury I’ve ever had as a goalkeeper but after a lot of swelling and pain (and looking like a cabbage patch doll) I can finally say I’m feeling a lot better and ready to get back out there with my girlies! I’m supporting them every minute from home ❤️ @liverpoolfcw See ya back on the pitch soon - love from Fran aka HP ⚡️(For now) BRB ✌🏼😘
ويحتل فريق ليفربول للسيدات، بعكس فريق الرجال متصدر "البريميرليغ"، المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يتصدره فريقا مانشستر سيتي وأرسنال.
المصدر: وكالات