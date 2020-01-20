حارسة مرمى ليفربول تتلقى إصابة خطيرة في الوجه

تعرضت حارسة مرمى فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا لكرة القدم فران كيتشنغ لإصابة خطيرة في الوجه، هي "قطع مفتوح في جبهتها" وذلك خلال تدريبات "الريدز".

وكتبت حارسة مرمى ليفربول (21 عاما) ومنتخب "الأسود الثلاثة" عبر صفحتها "إنستغرام": "لقد حدث ذلك أثناء التدريب. هذه أسوأ إصابة تعرضت لها على الإطلاق. الورم كان كبيرا والألم شديدا، ... أشعر الآن بتحسن كبير وأنا مستعدة للعودة إلى الملعب مع الفتيات. أنا أدعمهم من المنزل كل دقيقة! إلى اللقاء في الملعب".

ويحتل فريق ليفربول للسيدات، بعكس فريق الرجال متصدر "البريميرليغ"، المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يتصدره فريقا مانشستر سيتي وأرسنال.

المصدر: وكالات