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الروسي كارغينوف سائق "كاماز- ماستر" بطلا لرالي داكار 2020 للشاحنات (فيديو)

الرياضة

الروسي كارغينوف سائق
AFP FRANCK FIFE
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أحرز الروسي أندريه كارغينوف سائق فريق "كاماز- ماستر" المركز الأول في سباق رالي داكار 2020 لفئة الشاحنات، الذي أقيم في السعودية للمرة الأولى.

وحسم كارغينوف البالغ 43 عاما لقب فئة الشاحنات بعد فوزه في المرحلة الـ12 الأخيرة التي بلغت مسافتها 167 كم خلال ساعة واحدة و28 دقيقة و41 ثانية.

وبهذا الفوز، تربع كارغينوف على عرش الترتيب العام للرالي بزمن قدره 46 ساعة و33 دقيقة و36 ثانية، وبفارق 42 دقيقة عن أقرب ملاحقيه مواطنه أنطون شيبالوف الذي اكتفى بالمركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث البيلاروسي سيرغي فيازوفيتش سائق "ماز".

ولقب داكار هذا العام هو الثاني لكارغينوف بعد إحرازه لقب عام 2014 الذي أقيم في أمريكا الجنوبية.

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وينقسم رالي داكار للعديد من الفئات، هي السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعربات الصحراوية والدراجات الرباعية.

المصدر: RT

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