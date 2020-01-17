الروسي كارغينوف سائق "كاماز- ماستر" بطلا لرالي داكار 2020 للشاحنات (فيديو)

أحرز الروسي أندريه كارغينوف سائق فريق "كاماز- ماستر" المركز الأول في سباق رالي داكار 2020 لفئة الشاحنات، الذي أقيم في السعودية للمرة الأولى.

وحسم كارغينوف البالغ 43 عاما لقب فئة الشاحنات بعد فوزه في المرحلة الـ12 الأخيرة التي بلغت مسافتها 167 كم خلال ساعة واحدة و28 دقيقة و41 ثانية.

* الشاحنات :

1⃣ الروسي أندري كارجينوف

2⃣ الروسي انطوان شيبالوف

3⃣ البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش #ختام_داكار2020pic.twitter.com/LUMTxBYbq3 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 17, 2020

وبهذا الفوز، تربع كارغينوف على عرش الترتيب العام للرالي بزمن قدره 46 ساعة و33 دقيقة و36 ثانية، وبفارق 42 دقيقة عن أقرب ملاحقيه مواطنه أنطون شيبالوف الذي اكتفى بالمركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث البيلاروسي سيرغي فيازوفيتش سائق "ماز".

Andrey Karginov has finished stage 12 and he is set to claim his 2nd overall victory on the world's toughest and biggest rally!



He still needs to cover the @qiddiya Grand Prix and reach the finish podium to take the 🏆#Dakar2020pic.twitter.com/6sWJS4ilmB — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020

ولقب داكار هذا العام هو الثاني لكارغينوف بعد إحرازه لقب عام 2014 الذي أقيم في أمريكا الجنوبية.

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وينقسم رالي داكار للعديد من الفئات، هي السيارات والشاحنات والدراجات النارية والعربات الصحراوية والدراجات الرباعية.

المصدر: RT