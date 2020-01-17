ساينز يحرز لقب رالي دكار في السعودية

أحرز الإسباني كارلوس ساينز (ميني) الجمعة لقب النسخة الـ42 من رالي دكار الصحراوي الذي أقيم في السعودية للمرة الأولى، وذلك في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة بين حرض والقدية.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها ساينز بلقب رالي دكار في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2010 و2018، وتفوق بفارق 6 دقائق و21 ثانية على بطل النسخة الماضية القطري ناصر العطية (تويوتا)، وتسع دقائق و58 ثانية على الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني).

وفرض ساينز سيطرته على النسخة الحالية اعتبارا من المرحلة الثالثة حيث انتزع الصدارة وتشبث بها حتى المرحلة الأخيرة محرزا المركز الأول في أربع مراحل لينهي المسافة الإجمالية للرالي والتي بلغت 7800 كلم في الريادة.

Carlos Sainz is set to claim his 3rd overall victory on the world's toughest and biggest rally!



He still needs to cover the @qiddiya Grand Prix and reach the finish podium to take the 🏆



📸 A.S.O. / C. Lopez pic.twitter.com/A5q78psHaM — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020

إقرأ المزيد

وفي فئة الدراجات، حسم سائق هوندا ريكي برابيك اللقب وبات أول أمريكي يتوج في الرالي الصحراوي الشهير.

وحل برابيك ثانيا في المرحلة الخاصة بالسرعة الجمعة خلف زميله في الفريق التشيلي خوسيه إنياسيو كورنيخو لينهي الرالي في صدارة الترتيب العام بفارق 16 دقيقة و26 ثانية.

وعلى غرار ساينز في فئة السيارات، قبض برابيك على صدارة الرالي منذ إحرازه المركز الأول في المرحلة الثالثة ولم يتخل عنها حتى المرحلة الأخيرة.

المصدر: "أ ف ب"