 
مباشر
عاجل
ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة

السعودية.. الإعلان عن إنشاء اتحاد دولي لبولو الإبل

الرياضة

السعودية.. الإعلان عن إنشاء اتحاد دولي لبولو الإبل
Reuters FAISAL AL NASSER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n33c

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية اليوم الخميس أنه تم الإعلان عن إنشاء الاتحاد الدولي لبولو الإبل ومقره الرياض، وتزكية فهد بن حثلين لرئاسته لمدة 4 أعوام.

وأعلن فهد بن حثلين رئيس الاتحاد المستحدث إقامة البطولة الدولية الأولى لبولو الإبل في شهر فبراير المقبل بمدينة العلا السعودية.

المصدر: صحيفة سبق السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا