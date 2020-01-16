السعودية.. الإعلان عن إنشاء اتحاد دولي لبولو الإبل

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية اليوم الخميس أنه تم الإعلان عن إنشاء الاتحاد الدولي لبولو الإبل ومقره الرياض، وتزكية فهد بن حثلين لرئاسته لمدة 4 أعوام.

الإعلان عن إنشاء الاتحاد الدولي لبولو الإبل ومقره الرياض، وتزكية فهد بن حثلين لرئاسته لمدة 4 أعوام، والإعلان عن إقامة #البطولة_الدولية_الأولى_لبولو_الإبل في شهر فبراير المقبل بمدينة #العلا.#عاجل.. pic.twitter.com/bkDBaisjIp — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 16, 2020

وأعلن فهد بن حثلين رئيس الاتحاد المستحدث إقامة البطولة الدولية الأولى لبولو الإبل في شهر فبراير المقبل بمدينة العلا السعودية.

المصدر: صحيفة سبق السعودية