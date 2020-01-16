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القضاء البرازيلي يقفل منشآت أولمبياد ريو دي جانيرو لأسباب متعلقة بالسلامة

الرياضة

القضاء البرازيلي يقفل منشآت أولمبياد ريو دي جانيرو لأسباب متعلقة بالسلامة
Globallookpress Sebastian Kahnert
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قضت محكمة برازيلية أمس الأربعاء بإقفال منشآت أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي عام 2016 أمام الجمهور بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.

وتعرضت الألعاب الأولمبية الأولى في أمريكا الجنوبية للانتقاد بسبب كلفة منشآتها العالية، المقدرة بنحو 12.5 مليار دولار، وتدور حول موقع بنائها فضائح فساد كثيرة.

وأصدر قاض في ريو دي جانيرو قرارا مؤيدا لإقفال المنشآت بعد طلب من مكتب المدعي العام يطالب بإيقاف جميع الأحداث الكبرى، إلى أن تحصل السلطات على شهادات تثبت سلامتها.

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وقال القاضي إن القرار أتى "لحماية أمن الناس"، مشيرا إلى أن الألوف يذهبون بانتظام إلى القاعات لحضور حفلات موسيقية أو معارض.

وحسب الادعاء، فان الكيان الاتحادي المسؤول عن أداء البنية التحتية للألعاب "اختفى في يونيو الماضي، ما أدى إلى تخلي السلطات المحلية عن المباني وسرقة المعدات والكابلات الكهربائية".

المصدر: أ ف ب

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