مدرب برشلونة الجديد يقود حصته التدريبية الأولى (فيديو وصور)

نشر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، فيديو وصورا للتدريب الأول للاعبي النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد، كيكي سيتين.

Wait for it...! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020

وكان برشلونة قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إقالة إرنستو فالفيردي الذي حقق 4 بطولات فقط خلال قيادته للفريق الكتالوني منذ العام 2017 (لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني)، وعين بدلا منه مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

The new boss checking out the office 👍 pic.twitter.com/nqDtBHwgoB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020

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المصدر: FCBarcelona/twitter