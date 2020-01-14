 
مباشر

مدرب برشلونة الجديد يقود حصته التدريبية الأولى (فيديو وصور)

الرياضة

مدرب برشلونة الجديد يقود حصته التدريبية الأولى (فيديو وصور)
AFP LLUIS GENE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2jb

نشر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، فيديو وصورا للتدريب الأول للاعبي النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد، كيكي سيتين.

وكان برشلونة قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إقالة إرنستو فالفيردي الذي حقق 4 بطولات فقط خلال قيادته للفريق الكتالوني منذ العام 2017 (لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني)، وعين بدلا منه مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

مدرب برشلونة الجديد يقود حصته التدريبية الأولى (فيديو وصور)
مدرب برشلونة الجديد يقود حصته التدريبية الأولى (فيديو وصور)
إقرأ المزيد
رسالة وداع
رسالة وداع "مؤثرة" من فالفيردي لبرشلونة

المصدر: FCBarcelona/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا