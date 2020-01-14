رسالة وداع "مؤثرة" من فالفيردي لبرشلونة

وجه إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني، رسالة وداع عقب انتهاء مشواره مع النادي الكتالوني بعد إقالته من تدريب الفريق، أمس الاثنين.

✍️ A goodbye letter from Ernesto Valverde: ‘My time as manager of FC Barcelona has come to an end...’ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني رسالة فالفيردي، التي جاء فيها: "انتهى دوري كمدرب لبرشلونة، عشت لحظات سعيدة للغاية مع الفريق، احتفلت فيها بالانتصارات والألقاب، لكني أيضا عشت أوقاتا صعبة، لكن قبل أي شيء، أود أن أبرز مدى الحب والتقدير الذي شعرت به من المشجعين خلال هذه المرحلة".

📝 Valverde: "Quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Setién.



Visca el Barça i Visca Catalunya” https://t.co/7GjiGObSqI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 14, 2020

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وأضاف: "أود أن أشكر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، ومجلس الإدارة على الفرصة التي قدموها لي لقيادة هذا الفريق وثقتهم بي طوال هذا الوقت".

وتابع: "أود أيضا أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في النادي خلال موسمين ونصف، خاصة أولئك الذين يعملون في الفريق الأول، الذين شاركت معهم العديد من اللحظات، سواء في التدريبات أو السفر".

وواصل: "أود أيضا أن أشكر اللاعبين على كل العمل والجهد الذي سمح لنا بالاحتفال بأربعة ألقاب معا".

وختم بالقول: "من الآن فصاعدا، أتمنى لكم كل التوفيق، وكذلك المدير الفني الجديد، كيكي سيتين.. يحيا برشلونة، تحيا كتالونيا".

يذكر أن فالفيردي أشرف على تدريب برشلونة منذ العام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

المصدر: وكالات