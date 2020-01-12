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سوريا تطيح باليابان وتنعش آمالها  (فيديو)

الرياضة

سوريا تطيح باليابان وتنعش آمالها  (فيديو)
@theafcdotcom
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أنعش المنتخب السوري آماله في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت سن 23، على حساب نظيره الياباني، إثر فوزه عليه (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس.

وسجل هدفي سوريا كل من المهاجمين، عبد الرحمن بركات، وعلاء الدين دالي، في الدقيقتين (9 من ضربة جزاء، و88) على الترتيب.

بينما سجل الياباني يوكي سوما هدف بلاده اليتيم، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "ثاماسات" في تايلاند.

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ورفع منتخب سوريا رصيده إلى أربع نقاط، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن وصيفه السعودي، الذي تعادل مع نظيره القطري من دون أهداف، في وقت سابق من اليوم.

بينما مني منتخب اليابان بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة، وودع البطولة رسميا.

المصدر: وكالات

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